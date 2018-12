¿Quién protege a las que nos protegen?

Guardia Civil

En 1988, el Gobierno de Felipe González aprobó la ley que permitía, por primera vez, a la mujer ingresar en la Guardia Civil. Se presentaron 2.137 candidatas, de entre las que salieron, un año después, en 1989, las primeras 197 mujeres guardias civiles. Fue el proceso inverso al del Cuerpo Nacional de Policía: primero entraron las guardias y, años más tarde, las oficiales. Eso no sucedió hasta 1993 y supuso que, en aquellos años en que aún no se había apostado por la promoción interna de una manera real, no hubiera una teniente de la Guardia Civil hasta 1998, una vez concluyó la carrera de cinco años de formación la mujere que se presentó a esa primera promoción de oficiales. Se trata de la hoy teniente coronel Cristina Moreno, la mujer de mayor rango dentro de la Guardia Civil (accedió a ese empleo en 2016). Y como tal, Moreno ha sido designada por Grande-Marlaska como número dos del Gabinete de Coordinación y Estudios de la secretaría de Estado de Seguridad, la valenciana Ana Botella.