Un trastero por hogar

«Colapso» en servicios sociales

Rosario lamenta el «colapso» y la «desidia» de servicios sociales. «He pedido una vivienda social al ayuntamiento, pero no hay. Le he pedido un alquiler social a un banco pero estoy esperando el informe de servicios sociales en el que deben redactar mi situación y aún no me ha llegado. Pedí las ayudas al alquiler cuando tenía problemas de impago y me las denegaron.

Y luego ya vino el desahucio. Encontré una vivienda por 300 euros pero cuando servicios sociales me atendió ya estaba alquilado», explica. Y vuelve a centrar su queja en la falta de asistencia municipal. «Cuando me recuperé de mi tobillo roto me puse a buscar trabajo, pero ya soy mayor y nadie me contrata. De hecho, he tenido muy pocos contratos aunque he trabajado toda mi vida porque me separé en el año 1983 y he sacado adelante a mis hijos yo sola», explica.

La mujer cobra ahora una pensión de 380 euros por la discapacidad que padece. «Me la tramitaron en Creap cuando se enteraron de que en servicios sociales no lo habían hecho y estaba sin ingresos», relata. Además, recibe 368 euros porque está a cargo de su hijo. En total, la familia ingresa cada mes 748 euros. Pero no encuentra un piso de alquiler por 300 euros, que le permita tener un techo y comer. «No podemos pagar un alquiler de 500 euros, que es el precio que encuentro. Los precios se han disparado y me piden avales y meses por adelantado. No puedo pagar una habitación porque cuesta más de 200 euros y solo hay una cama para dos personas. Si somos dos… nos piden más dinero. Por eso pensé en el tratero. Ví el cartel mientras buscaba piso y pensé que era la mejor opción porque 50 euros sí los puedo pagar y lo hago religiosamente intentando no molestar a nadie, intentando sobrevivir», afirma. Y vuelve a colocarlo todo en su sitio. En su pequeño hogar de 5 metros cuadrados.