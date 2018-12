Vía crucis por una ayuda

Manolo tenía que descargarse la solicitud de ayudas desde internet. El formulario no se encontraba en papel en las oficinas. La solicitud consta de 28 páginas. «No es de extrañar que las personas en exclusión social no sepan o no puedan acceder a esa solicitud. Manolo no es analfabeto y, de hecho, le gusta leer, pero habrá otros ‘Manolos’ que pueden ser analfabetos», explica Cosín tras recalcar que fue él quien descargó el documento y que la solución pasa porque sean los servicios sociales quienes le den una copia a quien no pueda acceder a internet ni imprimir el documento. «Eso es lo mínimo, vamos», afirma, categórico, Cosín.