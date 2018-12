José María Aznar: “Si entran ladrones en su casa, ¿usted negocia con ellos?”

Pero nadie diría que la situación de Irak es envidiable como país.

Envidiable no es, pero tampoco es envidiable en Libia, Siria, Irán o Yemen. Situaciones envidiables en esa zona hay exactamente las justas, por no decir casi ninguna.

De hecho usted le reprocha a Obama que no interviniera en Siria, cuando en 2013 se traspasó la línea roja de las armas químicas.

Si uno es el líder del mundo occidental como presidente de Estados Unidos y decide que hay una línea roja, la intervención tiene un coste, pero la no intervención puede tener un coste mucho mayor. Así ha sido en este caso.

¿Se debió intervenir?

Sobre todo si uno quiere que respeten su autoridad y que los Estados Unidos mantengan una posición de credibilidad. Y en este momento no existe nadie que pueda plantear una alternativa razonable al poder liberal que representa Washington.

Aunque usted habla de China como un aspirante.

Como un desafiante, pero todavía no está en condiciones de plantear una alternativa real al orden liberal.

Todas las personas que sabían que iba a hablar con usted me decían, “pregúntale sobre Irak, sobre los 300 mil muertos”. ¿No le molesta que figure en el primer párrafo de su biografía?

Por qué me va a molestar? Me molestaría que en el primer párrafo de mi biografía, o en el último, me dijeran que no he defendido los intereses de España. Tomé la decisiones que tomé porque era nuestro interés nacional, nuestra responsabilidad como aliados occidentales, y en defensa de la libertad. Me preocuparía mucho que dijeran que “este señor no defendió los intereses de España”. Le he dado antes una cifra, no la olvide usted, el año 2003 es el de mayor sentimiento europeo y nacional.